Курсанты Государственного морского университета имени Федора Ушакова приступили к практике на судах

Фото пресс-службы университета

Более 300 ушаковцев, - будущих судомехаников и судоводителей оправляются в свой первый рейс. С 18 января третьекурсники Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова начали отправляться на практику.

Ребята готовились к этому в течение двух с половиной лет обучения. Работать им предстоит на всех типах судов, по всему миру: Германия-Норвегия-Франция-Великобритания-Испания-Италия-Греция-Турция–ОАЭ–Китай - Сингапур-Малайзия – Индия.

Фото пресс-службы университета

Как правило, от первых рейсов в качестве кадетов у курсантов складываются самые яркие впечатления.

Курсант Дмитрий Тришин родом из Москвы и в своей семье он первый моряк. Он советует всем, кто впервые на практике, задавать больше вопросов, приходить на мостик просто в свободное время, а не только на вахту и наблюдать за работой профессионалов.

- Пока мы на судне неделю и уже выстроился идеальный график работы и отдыха. После рабочего дня у нас остаётся свободное время, благодаря этому мы успеваем закрепить новые знания о системах, с которыми познакомились на судне, сходить в спортзал, и, изо всех сил, совершенствуем английский. Вся команда на судне очень доброжелательна, всегда идёт навстречу, поддерживают желание научится всему и такое ощущение, что учат с удовольствием, это им не в тягость, - рассказывает курсант Виктор Фёдоров о своей первой практике.

Фото пресс-службы университета

Всего в этом году Судомеханический факультет университета отправит на первую практику 171 механика и электромеханика, а Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения 154 будущих штурмана.

- В университете проводится большая работа, направленная на обеспечение ребят практической подготовкой на судах. Мы регулярно организовываем встречи курсантов с представителями ведущих судовладельческих компаний страны и мира. Формат подобного общения таков, что ребята могут задавать любые интересующие их вопросы, понять требования компаний и условия их будущей работы. Как правило, чаще всего спрашивают о критериях отбора, насколько высока вероятность остаться в дальнейшем работать в компании. На сегодняшний день у нас более 70-ти договоров с компаниями, в которых наши кусанты проходят практику,- отметил АнастасБоран-Кешишьян проректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова.

Фото пресс-службы университета

Курсанты университета проходят практику и на парусном учебном судне «Херсонес». Многие изъявляют желание отправиться в рейс уже после первого курса. Среди них не только учащиеся головного ВУЗа, но и ребята из филиалов в Ростове-на-Дону и Севастополе.

Так, в 2020 году более 300 курсантов прошли практику на паруснике «Херсонес».

А в этом году, для 325-ти ушаковцев скоро состоится первое боевое крещение морем.