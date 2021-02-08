Персональный аварийный радиомаяк ПАРМ-406 СП протестируют на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Впервые в России на курорте совместно с администрацией Краснодарского края будет реализован пилотный проект апробирования персональных аварийных радиомаяков Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

В конце января единственный в стране разработчик технологии производства комплекса навигационного оборудования, применяемого в Международной поисковой спутниковой системе КОСПАС-САРСАТ, филиал АО ОРКК «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» представил на курорте «Роза Хутор» уникальный персональный радиомаяк первого класса со временем работы 48 часов.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Прибор предназначен для передачи аварийного сообщения непосредственно в систему КОСПАС-САРСАТ с координатами места бедствия и обеспечения ближнего привода поисково-спасательных сил посредством радиочастотного и проблескового маяков.

«Роза Хутор», также как и ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» и АО «Апшеронск-Лагонаки», проведет в течение зимнего сезона первые тестирования данных персональных радиомаяков.

Как отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов: «У нас действует специальный полигон, где отрабатываются навыки поиска и спасения оказавшихся в лавине в имитированных условиях – обнаружение, зондирование, откапывание и тд. Соответственно есть возможность провести испытания подобного, поискового оборудования в настоящих «полевых» условиях. Такие тренировки проходят на высоте 2100 метров над уровнем моря. На курорте работают собственные противолавиная, метео и поисково-спасательные службы, трудятся высококлассные специалисты, поэтому по итогам проведенных тестов мы будем готовы предоставить изобретателям самое квалифицированное мнение о практической эксплуатации радиомаяков».

По мнению разработчиков, внедрение спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ в туристической сфере Краснодарского края позволит обеспечить безопасность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, вследствие чего будет сокращено время оказания помощи пострадавшим, а также существенно снижены материальные затраты на проведение аварийно-спасательных работ.