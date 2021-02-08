Из-за снега в Краснодарском крае задержаны пять поездов

В течение нескольких часов поезда введут в график Фото: Иван МАКЕЕВ

8 февраля на Кубани из-за налипшего снега задерживаются поезда. Сообщается о пяти отставших локомотивах.

- 8 февраля на участке между станциями Чинары и Чилипси в Туапсинском районе по техническим причинам остановил движение поезд №104 Москва – Адлер. В связи с этим на время до полутора часов были задержаны еще четыре «Ласточки»: №802 Адлер – Краснодар, №803 Краснодар – Имеретинский Курорт, №821 Краснодар – Имеретинский Курорт, а также пригородный поезд №6918 Туапсе – Горячий Ключ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Сейчас предпринимаются все необходимые меры для ввода задержанных поездов в график. Представители СКЖД извинились перед пассажирами за неудобства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после мороза на Кубани потеплеет до +17 градусов. В городах из-за растаявшего снега возможны подтопления на улицах и дорогах.