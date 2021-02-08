В госпитали Кубани за сутки с коронавирусом попал 181 человек, умерли – 16

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Наблюдаются качели заболеваемости – одну неделю график числа зараженных в сутки идет на понижение, другую – растет вверх.

По данным на 8 февраля за последние сутки в Краснодарском крае в госпитали с COVID-19 попал 181 человек, среди заболевших – семь детей. Самыми зараженными стали Краснодар, Анапа, Туапсинский и Калининский районы, здесь выявили 53, 18 и по 11 новых случаев соответственно.

- В Крыловском районе заболели девять человек, в Тихорецком – восемь, в Апшеронском районе и в Горячем Ключе – по семь. Шсть новых пациентов в Староминском районе, по пять – в Армавире, Кущевском и Крымском районах. По четыре положительных результата получено в Геленджике и Белореченском районе, по три – в Сочи, Абинском, Ейском, Темрюкском, Новокубанском, Белоглинском районах. По два человека с COVID-19 выявлены в Кавказском, Славянском, Новопокровском районах, по одному – в Красноармейском, Северском, Усть-Лабинском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что по данным на 8 февраля за сутки в больницах скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом. У всех были сопутствующие заболевания. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 пациентов, еще четверо – на ЭКМО.