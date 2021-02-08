Трассы Краснодарского края очищают 200 снегоуборочных машин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На кубанских дорогах сутками работает спецтехника. Машины расчищают основные магистрали региона от снега и голодеда.

- В течение ночи шел снег в отдельных западных, северных, восточных, юго-восточных, южных и центральных районах. Дождь шел в южных, центральных районах и на черноморском побережье. Из-за мороза дороги покрылись льдом. Снег и зимнюю скользкость ликвидируют девять автогрейдеров, 178 комбинированных дорожных машин и 25 тракторов. Израсходовано свыше 4,7 тысячи тонн противогололедной смеси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также отмечается, что автобусное сообщение из-за непогоды в регионе не прерывалось. Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за снега были задержаны на Кубани пять поездов.

Мороз резко сменится в Краснодарском крае теплом, а к выходным регион снова завалит белыми хлопьями.