В аэропорту Краснодара 7 февраля экстренно сел самолет из Сочи

Фото пресс-службы аэропорта

В аэропорту Краснодара 7 февраля аварийную посадку совершил самолет, который летел из Сочи в Остафьево. Никто не пострадал

- Самолет экстренно посадили из-за разгерметизация кабины. К счастью, на борту не было пассажиров. Никто не пострадал, - сообщила на планерном совещании начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Также Лукинская напомнила, что на выходных из-за снегопада временно был закрыт аэропорт, несколько самолетов были отправлены на запасной аэродром - в Ростов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, 8 февраля из-за снега и гололеда Краснодар стал в пробках. Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе.