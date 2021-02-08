В Краснодаре создали службу по содержанию сетей уличного освещения

В городе уделят внимание участкам, где ходят дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевом центре заработала диспетчерская служба по управлению системой наружного освещения. Сейчас в ней трудится семь человек.

- Для службы по содержанию сетей уличного освещения выделено помещение, часть оборудования в аренде. Формирование продолжается, - сообщили на планерном совещании в мэрии.

Сейчас у службы по содержанию электросетей два главных направления — энергосбережение и продвижение в придомовые территории.

- По центральным улицам и гостевым маршрутам мы работаем по энергосбережению — это плановая замена существующих приборов освещения на энергосберегающие, конкретно — светодиодные. Дальше будем увеличивать количество светоточек на придомовых территориях. Этого просят жители, - отметил директор управления коммунального хозяйства Роман Голенко.

Стоит отметить, что с лета 2019 года в Краснодаре работает специальная служба по расчистке сетей ливневой канализации, которая хорошо себя зарекомендовала.