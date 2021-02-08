В 2022 году в двух районах Кубани починят 26 км региональных дорог

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На 2022 год ремонт региональных трасс запланирован в Калининском и Новопокровском районах.

- В Калининском районе дорожники отремонтируют порядка 15 км автодороги от границы Тимашевского района до хутора Гречаная Балка. А на трассе между станицами Кавказская и Новопокровская обновят участок в 11 км. Работы проведут в районе станицы Ильинской. Сейчас там уже фрезеруют покрытие проезжей части, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в первом полугодии 2021 года в Северском районе планируют отремонтировать два участка региональных трасс. Один – перед станицей Калужской, другой – перед Смоленской.

Также продолжаются работы по нацпроекту на двух капиталоемких объектах. Это реконструкция автодороги Краснодар-Ейск – ее планируют сдать в 2023 году, и строительство Яблоновского моста – сдача запланирована на 2024 год.