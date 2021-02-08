В Сочи рядом с пляжем Ривьера начался второй этап реконструкции территории

Фото мэрии Сочи

В центре Сочи начался второй этап реконструкции сквера рядом со старейшим городским пляжем «Ривьера» и набережной реки Сочи вдоль улицы Конституции.

Здесь уже демонтированы конструкции старых кафе и складов. Для проведения работ работ пляж и верхняя прогулочная часть набережной закрываются до начала лета.

До окончания строительства нового пешеходного моста от пляжа «Ривьера» до Круизной временно закрыта для пешеходов и часть улицы Конституции.

– Второй этап реконструкции даст городу современные прогулочные зоны и места отдыха, новый пешеходный мост в виде «волшебного листа». Будут благоустроены две парковые территории, с каждой из них откроется вид на море, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее на Ривьере почти вдвое увеличена пляжная территория, был расширен вход на пляж.