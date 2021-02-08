Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Выгода Плюс»

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Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Выгода Плюс», который можно открыть в любом офисе банка, Интернет-банке и Мобильном банке Уралсиб.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней, которые разделены на на четыре равных процентных периода по 50, 95 и 185 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка. По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют за последний процентный период до 6,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки – до 5,8% годовых. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Выгода Плюс» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».