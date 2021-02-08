Более 48 тысяч жителей Кубани сделали прививку от коронавируса

Фото Минздрава КК

В больницах и поликлиниках Кубани уже работают 97 стационарных центров вакцинации. В нескольких районах региона, а также в Краснодаре число мобильных пунктов вакцинации вскоре будет доведено до 24-х.

По данным регионального Минздрава на 8 февраля, в крае сделали прививки от коронавируса уже 48199 человек. Более 11 тысяч человек прошли полный курс вакцинации-с интервалов в три недели.

- Вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной. Желающим нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр, напоминают в краевом Минздраве.

Список адресов больниц и поликлиник, где можно пройти вакцинацию, доступен на сайте минздрава края. Записаться на прививки можно также на портале Госусллуг.

Массовая вакцинация в регионе становится все более доступной. До конца февраля в край поступит более 230 тысяч доз вакцины.