В январе РНКБ выдал более 1 млрд рублей ипотечных кредитов

В январе 2021 года РНКБ выдал более 450 кредитов на покупку жилья в Крыму на общую сумму 1,25 млрд рублей. Более 35% кредитов выдано в рамках государственных льготных ипотечных программ. Объемы выдач превысили показатели аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза.

В целом, с начала 2020 года банк выдал 8400 кредитов, из которых 2765 выдано по программе "Господдержка 2020" со льготной ставкой 6,5%. Доля выдач по льготным программам составляет порядка 30% от общего количества ипотечных кредитов и 75% - от общего количества кредитов, выданных на покупку жилья на первичном рынке. Стоит отметить, что чаще ипотеку в РНКБ оформляют женщины – 52% от общего количества заявителей.

Напомним, клиенты банка получают дисконт к процентной ставке программы «Господдержка 2020» – минус 1% к ставке по ипотечным кредитам, если приобретают объекты в ЖК, которые строятся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, заёмщик может получить дисконт к ставке до 2% на первые два года от застройщика. Договора на предоставление дисконта от застройщика уже заключены с крупнейшими региональными девелоперами.

Кроме того, Банк РНКБ также предоставляет ряд дисконтов к ставкам по ипотечным кредитам в размере: 0,5% клиентам, относящимся к льготной категории, 0,5% при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительно решения по кредиту и 1,2 % при первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей. При этом все дисконты могут суммироваться.

Кроме того, в банке работает программа лояльности, в рамках которой заёмщики также могут получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6%, при выполнении условий программы.

- На сегодняшний день РНКБ входит в ТОП-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов. Очень важно, что ипотека становится доступнее благодаря участию в профильных госпрограммах и гибкой системе бонусов и дисконтов,- говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Это облегчает финансовую нагрузку на семейный бюджет и позволяет нашим клиентам приобрести собственное жилье на комфортных для них условиях.

В настоящее время свыше 30% ипотечных заявок подаются клиентами банка РНКБ дистанционно - через сайт банка, мобильное приложение или интернет-банк. 10 минут – среднее время принятия решения банком по онлайн-анкете. Стоит отметить, что 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются в электронном виде.