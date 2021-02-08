В 2021 году на поддержку науки в Краснодарском крае направят более 170 млн рублей

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В 2020 году краевые власти оказали помощь в реализации 130 исследовательских проектов научным организациям.

В общей сложности, бюджетное финансирование получили 68 проектов по линии Кубанского научного фонда. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность прикладного характера научных разработок.

– Задача власти – организовать взаимодействие, соединить возможности наших ученых с потребностями предприятий. Мы уже видим заинтересованность со стороны бизнеса – шесть проектов, которые реализовывались при участии фонда, получили поддержку, в том числе, со стороны промышленных производств,- отметил глава региона.

Например, за счет разработки Кубанского госуниверситета Абинский завод сумел снизить затраты на переработку промышленных стоков.

Хозяйств в Усть-Лабинском района благодаря разработкам Северо-Кавказского федерального научного центра, наполовину повысит устойчивость растений к болезням, а продуктивность культур вырастет более чем на 20%.

Еще 122 проекта ученых Кубани получили помощь в сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований.

По 300 тысяч рублей в 2021 году получат пять коллективов в качестве премий за научные открытия , создание новых видов продукции и технологий. Финансирование Кубанского научного фонда, несмотря на сложности с бюджетом, сохраняется на уровне прошлого года – 70 млн рублей. Кроме того, по соглашению с Российским фондом фундаментальных исследований ученые получат еще 100 млн рублей поддержки.