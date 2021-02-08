В Краснодарском крае стартует очный этап конкурса «Директор школы Кубани»

Фото администрации КК

С 9 по 12 февраля на Кубани пройдет профессиональный конкурс с целью выявить лучшего директора в школе. Его победитель будет представлять регион на всероссийском уровне. Подобные профессиональные соревнования проходят уже 12-ый год подряд.

Участниками очного этапа станут 15 директоров школ из Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Сочи и еще 11-ти муниципалитетов края.

- Им предстоит показать эффективные управленческие практики, умение общаться с учениками,- рассказали в региональном Минобразования.

До этого, на дистанционном этапе конкурса участники из городов и районов края написали статью на профессионально-педагогическую тему и представили на суд жюри видеоролик о своем опыте в качестве руководителя.