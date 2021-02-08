В Краснодаре определили шесть земельных участков для размещения газозаправочных станций

Фото администрации КК

Сегодня Краснодар острее других городов и районов края нуждается в газозаправочных станциях отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко.

Пока в городе работают всего две такие станции, которые в пиковые часы не справляются с растущей нагрузкой. В ближайшее время число станций кратно вырастет.

– В последние полтора года мы провели большую работу с инвесторами и администрацией Краснодара. Определили шесть участков для размещения газовых заправок, которые располагаются в направлении основных выездов из города, – отметил министр.

В 2021 году планируется приступить к строительству АГНКС на улице Бородинской и в микрорайоне Гидростроителей. В 2022 году они появятся в хуторе Ленина и поселке Пашковском, а также на улице Красных Партизан и на Ейском шоссе.

В целом же, по генеральному плану, в Краснодаре намечено строительство 18-ти газовых автозаправок.

Всего в регионе сейчас работает 21 подобная станция.