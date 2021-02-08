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Билайн сделал выгоднее популярную линейку тарифов для семьи

Билайн сделал популярную линейку тарифов «Близкие люди» еще более выгодной для семейного общения
Иван ЕГОРОВ
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Билайн сделал выгоднее популярную линейку тарифов для семьи

Билайн сделал выгоднее популярную линейку тарифов для семьи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Билайн сделал популярную линейку тарифов «Близкие люди» еще более выгодной для семейного общения. С 29 января по 31 марта 2021 года клиенты смогут объединить до 6 номеров в рамках одного тарифа линейки «Близкие люди» совершенно бесплатно. Предложение действительно только для тех, кто впервые подключает дополнительные номера к своему тарифу.

Подключив к одному тарифу всех членов своей семьи, бабушек и дедушек или даже друзей, клиенты Билайн могут не волноваться, если у кого-то из близких не вовремя закончится интернет или кто-то из них останется без связи в сложной ситуации, забыв пополнить счет. Ведь «Близкие люди» – уникальная линейка тарифов, которая позволяет подключить до 5 дополнительных номеров. Тарифы объединяют сразу все самые востребованные услуги и для семейного использования, и все девайсы (от умных часов до планшета). Среди них: большие пакеты минут, пакет интернета или безлимитный интернет, безлимитные опции, доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств, Домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с и многое другое. Наполнение услуг варьируется в зависимости от выбранного тарифа и города подключения.

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера, и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+). Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими становится легче.