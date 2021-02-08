В Геленджике полиция обнаружила нарколабораторию с 12 кг мефедрона и марихуаной

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники ГУ МВД России по краю агентурным путем получили сообщение о том, что 45-летний гость региона содержит крупную нарколабораторию в Геленджике. Сотрудники полиции внезапно наведались в гости по указанному адресу.

Результаты превзошли все, даже самые смелые ожидания оперативников. Наркотики производились в промышленных объемах. В частном доме полицейские обнаружили и изъяли более 12 килограммов мефедрона, около 3 килограммов марихуаны, а также оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков. У хозяина дома также нашлись и несколько паспортов гражданина РФ на разные имена.

Наркотики мужчина планировал распродать в розницу через тайники.

- СО ОМВД России по городу Геленджику в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

Хозяин нарколаборатории помещен под стражу.