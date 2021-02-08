На оборонно-промышленном предприятии в Краснодаре увеличат долю гражданской продукции

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Губернатор Вениамин Кондратьев посетил Краснодарский приборный завод, и осмотрел участок монтажа печатных плат сборки и регулировки агрегатов, а также слесарно-механический цех предприятия

Глава региона отметил, что завода «Каскад» полувековая история и крепкие традиции стабильной работы.

- В условиях пандемии вы сохранили коллектив и мощности, продолжили выпуск современной техники для укрепления обороноспособности страны, Нам нужны ваши инновационные технологии и в производстве гражданской продукции. Завод расширит производство, а край получит новые рабочие места для жителей и дополнительные налоги в бюджет, – сказал Кондратьев.

Завод постепенно переходит на производство товаров для гражданских нужд. Сейчас здесь выпускают почвообрабатывающую технику, а также кассовые аппараты и устройства уличного освещения.

– Мы сегодня понимаем, что нужно активнее продвигать продукцию двойного назначения, поставлять ее не только в край, но и за его пределы, – отметил директор предприятия Руслан Кульбаев.

Регион, в свою очередь, готов оказать заводу содействие. Речь идет о льготных займах, применение которых позволит в ближайшие годы увеличить до половины долю производимой предприятием гражданской продукции.