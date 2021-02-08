Мэр Сочи поучаствовал в презентации книги «Антология российского олимпийского движения»

Фото мэрии Сочи

В мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла презентация книги «Антология российского олимпийского движения».

Издание в двух томах посвящено 40-летию проведения Олимпиады 1980 года в Москве и 15-летию НКО «Фонд поддержки олимпийцев России», образованной в 2005 году по инициативе президента России Владимира Путина. Глава государства поприветствовал участников мероприятия.

– Издание антологии посвящено истории олимпийского движения и роли нашей страны в его становлении и развитии. Мы по праву гордимся победами наших прославленных олимпийских чемпионов, которые всегда будут для нас образцами спортивной доблести и упорства, верности своему призванию, – сказал Владимир Путин.

Свое видеообращение к участникам презентации направил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он работал над сочинской заявкой в МОК и возглавлял оргкомитет «Сочи 2014».

Чернышенко считает, что благодаря Играм в Сочи Россия вошла и успешно остается в числе самых влиятельных спортивных держав.

- Мы наглядно подтвердили свой титул нации с богатыми спортивными традициями, – отметил Дмитрий Чернышенко.

На страницах издания собраны фото всех олимпийских чемпионов России – здесь приведено свыше 2,5 тысяч снимков.

В двух главах антологии рассказывается о подготовке к Олимпиадам в Москве и в Сочи. Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о том, как сегодня используются спортивные, социальные, транспортные и инженерные объекты.

Глава курорта подчеркнул, что Олимпиада дала мощный импульс развитию санаторно-курортной отрасли. Появились целые курортные кластеры в Красной Поляне и в Имеретинской низменности.

- Сегодня Сочи популярен среди отечественных и иностранных туристов. Наш город стал единственным в стране круглогодичным курортом и первым безбарьерным городом страны, – отметил Алексей Копайгородский.