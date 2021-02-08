В Сочи начали сносить крупный самострой на улице Бамбуковой

Фото мэрии Сочи

Самострой на Бамбуковой сносится по решению суда. Многоквартирный дом на участке площадью 820 квадратных метров с 2015 года возводился жилищно-строительным кооперативом «Русь».

В 2016 году суд обязал застройщика снести самовольную постройку за свой счет. Однако застройщик предпочел продолжить разбирательства в судах.

Наконец, в октябре 2020 года судом было вынесено окончательное решение об отказе в пересмотре ранее вынесенного постановления. Сейчас на объекте начались подготовительные работы по сносу.

– Для того, чтобы жителей соседних домов как можно меньше беспокоил шум техники, все работы проводятся в дневное время суток, - рассказал директор МУП г. Сочи «СтройПроектСервис» Константин Дзеранов.

В Сочи по решению судов демонтируются 16 самостроев. Ранее уже были снесены 27 самовольных построек.

Всего же решения о сносе самовольно возведенных строений на курорте вынесены в отношении более пятисот объектов.