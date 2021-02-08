Спасатели дежурят рядом с замерзшими водоемами в Краснодаре

Фото мэрии Краснодара

В связи с морозом и замерзанием водоемов Краснодара местные спасатели напоминают горожанам об опасности выхода на лед.

Сейчас сотрудники городской Службы спасения измеряют толщину льда, при необходимости ведется обколка льда, по берегам водоемов выставлены посты наблюдателей.

В этой работе участвуют полицейские и казаки. Кроме того, за безопасностью на льду следят 13 камер видеонаблюдения.

- Неустойчивая температура воздуха несет в себе большую опасность — лед может быть недостаточно прочным, и, находясь на нем, человек рискует в любой момент провалиться в холодную воду,- отмечают в муниципальной Службе спасения.

Как ранее сообщала «Комсомолка», школьники в Краснодаре едва не погибли, провалившись под лед на одном из местных прудов. Их удалось спасти только благодаря храбрости оказавшихся рядом прохожих.