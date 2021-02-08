Вице-премьер Голикова назвала Кубань среди регионов с благоприятной эпидемиологической обстановкой

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Москве 8 февраля отметила, что статистика заболеваемости коронавирусом по регионам страны очень разнится.

Есть регионы, которых эти показатели превосходят средние кратно. В Карелии, Санкт-Петербурге и Калмыкии, например, заболеваемость вдвое выше, чем в среднем по стране.

Краснодарский край Голикова назвала в числе регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой.

По словам вице-премьера, минимальные число выявленных случаев COVID 19 отмечены в Краснодарском крае, Татарстане, Чечне, Дагестане и Ненецком автономном округе.

Как ранее сообщалось, на Кубани более 48 тысяч местных жителей уже сделали прививки от коронавируса. До конца февраля в регион должны поступить почти 235 тысяч доз российской вакцины.