На Кубани суд оштрафовал экологическую организацию за работу без пометки «иностранный агент»

Суд прошел в Горячем Ключе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горячем Ключе суд оштрафовал организацию «Гражданская инициатива против экологической преступности» за выполнение функции иностранного агента.

- Ранее министерство юстиции России проводило внеплановую проверку документации организации, и были выявлены признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. В связи с чем АНО «Гражданская инициатив против экологической преступности» включили в реестр иностранных агентов, - рассказал сайту «КП» - Кубань» источник в суде Горячего Ключа. - Указанная организация финансировалась за счет средств международной экологической организации Greenpeace. То есть «Гражданская инициатива» должна была распространять информацию на своих ресурсах с пометкой «иностранный агент». Но она этого не делала.

В итоге суд за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, оштрафовал компанию в лице ее руководителя - экологического активиста Дмитрия Шевченко. Ему присвоили сразу два штрафа - как должностному лицу, и как юридическому. По 100 000 и 300 000 соответственно.

- То есть Шевченко привлекли за то, что он на своем ресурсе распространял информации без пометки «иностранный агент», - пояснил источник в суде. - Приговор вынесли на прошлой неделе, в законную силу он еще не вступил.

Напомним, Дмитрий Шевченко - известный на Кубани экологический активист. В настоящее время он является заместителем руководителя «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи.