В Сочи таможенник пойман с поличным на взятке от водителя из Абхазии

Фото Краснодарской таможни

Житель Абхазии пересекал границу с Россией в Сочи на своей машине Chrysler Voyager, когда один из таможенников заявил, что не пропустит его через пост.

Сотрудник таможни сообщил водителю, что у его автомобиля просрочен срок временного ввоза. Таможенник также добавил, что проблема эта вполне решаема за 20 тысяч рублей наличными.

Абхазский водитель давать взятку таможеннику не собирался, и рассказал о вымогательстве в отдел по борьбе с коррупцией Краснодарской таможни. Там водителя попросили сымитировать передачу денег, во время получения которых алчный таможенник и был задержан.

- В настоящее время в отношении должностного лица таможенного поста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения),- сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.