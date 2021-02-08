В Цемесской бухте построят полигон для мониторинга состояния воды акватории Черного моря

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Полигон появится в акватории морского порта Новороссийска. Соглашения об этом подписали АО "Черномортранснефть" и местная мэрия.

Новый полигон позволит проводить исследования морской воды у берегов города при помощи моллюсков, реагирующих на загрязнения.

На нефтеналивном причале установят металлические стенды с тридцатью садками для двустворчатых моллюсков. Это 18 коллекторов и 12 специальных пластин, которые заполнятся черноморскими мидиями, устрицами и водорослями.

Этот экологический проект позволит эффективно контролировать влияние производственного загрязнения на акваторию и природную экосистему бухты.

- Нефтетранспортное предприятие готовится к созданию площадки биологических тест-объектов. Претворить проект в жизнь намечено в середине 2021 года,- рассказали в региональном департаменте инвестиций и развития МСП.