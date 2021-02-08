Экспортеры Кубани проведут в этом году 27 встреч с торгпредствами зарубежных стран

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Представители более двух десятков экспортеров Кубани провели онлайн-встречу с торговыми партнерами из Бельгии и Люксембурга.

Такой формат продвижения продукции местных предприятий за рубеж в рамках проекта «Прямая линия с торгпредом» сейчас оптимален.

- Представители компаний могут предметно обсудить вопросы взаимодействия с потенциальными партнерами на зарубежном рынке и провести презентацию своих предложений по поставкам различных групп товаров, – рассказал глава Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

На встрече в Сети рассказали о возможностях выхода на рынок Бельгии и Люксембурга, особенностях ведения бизнеса в Европе.

Проект организован для того, чтобы кубанские компании могли представить свои возможности своим зарубежным партнерам. В 2020 году уже состоялись встречи с представителями Белоруссии и Казахстана. На 2021 год запланировано 27 подобных мероприятий.