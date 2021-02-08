В 2021 году для лесопожарного центра края закупят дополнительную технику по нацпроекту «Экология»

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На селекторном совещании вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что в 2020 году показатели в стране с тушением лесных пожаров заметно улучшились по сравнению с предыдущим периодом. Их площадь сократилась, по официальным данным, почти на треть.

– Возгорания тушили в первые сутки. Надо продолжать практику, это позволит свести к минимуму пожары в лесах, избежать задымления населенных пунктов, угрозы жизни людей и ущерба экономики, – отметила Абрамченко.

На Кубани число лесных пожаров в 2020 году уменьшилось в три раза – их случилось более 130-ти. Главная причина возгораний-человеческий фактор. В крае это особенно проявляется из-за большого числа туристов.

– Уже начиная с мая, на землях, прилегающих к побережью, отдыхает много людей в палатках и кемпингах. Чтобы максимально контролировать ситуацию, именно туда мы и стягиваем основные силы пожарных и инспекторов, тем самым оставляя другие территории, – отметил в ходе совещания губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона предложил увеличить финансирование из федерального бюджета лесопожарного центра, что позволит создать адекватную угрозе численность инспекторов и работников центра.

Наряду с этим, по профильному нацпроекту намечено приобрести13 единиц новой техники – это морские катера, бульдозер, трал с прицепом, автомобили.