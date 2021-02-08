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В 2021 году на развитие сельских территорий в Краснодарском крае направят более 550 млн рублей

Губернатор считает крайне важным создание комфортных условий на селе
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам отметил, что в 2021 году на развитие села в крае намечено направить более 550 млн рублей.

– Нам важно создавать комфортные условия жизни в сельской местности, чтобы не было причин переезжать в город. Поддерживая село, мы формируем фундамент для развития всего края, обеспечиваем продовольственную безопасность страны, – отметил глава региона.

В 2020 году за счет программы «Комплексное развитие сельских территорий» на Кубани претворены в жизнь более полусотни проектов.

Так, в Брюховецком районе построен двухэтажный дворец водных видов спорта, а в Белореченском районе – детский сад на 80 мест и спорткомплекс.