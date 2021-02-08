В Сочи гостинично-торговый комплекс оценен в 2,2 млрд рублей

Фото: sochi.ru.

Недостроенный гостинично-торговый комплекс «Сочи-Плаза» оценен в 2,2 млрд рублей. Он расположен в знаковом месте для курорта, у Пролетарского подъема, на месте легендарной гостиницы «Москва». Объект планировалось сдать к Зимним олимпийским играм 2014 года. Но стройку заморозили.

В ходе банкротства ООО «Сочи-Плаза» конкурный управляющий провел оценку имущества должника, - сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. - Незавершенный гостинично-торговый комплекс в центре Сочи оценен в 2,2 млрд рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что отели «пять звезд» начали строить в Сочи к Олимпиаде. Отели под мировыми брендами, которые есть во многих европейских столицах, появились и в столице Зимних олимпийских Игр-2014. Оператором двух гостиниц номеров стала французская компания.