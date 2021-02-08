В Краснодаре сотрудники СК приняли участие в открытии выставки «Без срока давности»

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре в выставочном зале Боевой Славы открылась экспозиция «Без срока давности». Она посвящена сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие офицеры следственного управления СКР по краю, сотрудники администрации, военного комиссариата, общественных организаций и школьники.

- Сегодня мы вспоминаем событиях, которые проходили на оккупированной территории края в военные годы, - отметил руководитель организационно-контрольного отдела следственного управления Михаил Шитов. – И это очень важно и для ветеранов, и для подрастающего поколения.

В экспозиции представлены важнейшие документы и фотографии.

Напомним, что Следственный комитет РФ активно участвует во Всероссийском проекте «Без срока давности». Следователи ведут поисковую и архивную работу по всей России, устанавливают преступные действия фашистов и дают им правовую оценку.