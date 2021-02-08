В Сочи спасатели отработали эвакуацию туриста, который сорвался со скалы

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели провели тренировку по поисково-спасательным работам. Она прошла на участке виа-ферраты в районе Орлиных скал.

По легенде учений, во время прохождения маршрута со скалы сорвался турист. Обнаружив условного пострадавшего, его уложили на жесткие носилки и транспортировали по узкой тропе.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

На отдельных участках пришлось применять мотолебедки. Протяженность маршрута от Агуского ущелья до начала виа-ферраты - 2,5 километра, скального участка – около 1 километра.

- С поставленными задачами сотрудники справились на «отлично», - подытожил начальник поисково-спасательной службы ЮРПСО МЧС России Евгений Белянский. - Тренировочный выход в общей сложности занял у спасателей 8 часов.