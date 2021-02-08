В Краснодаре на 35 управляющих компаний составили протоколы из-за сосулек и снега

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В краевом центре на 35 управляющих компаний составили протоколы из-за сосулек на крышах и не убранного вовремя снега.

На данный момент обследовано более 100 многоквартирных домов, в 80 из них обнаружены нарушения. На 35 УК составлены административные протоколы. Еще 25 материалов готовятся для привлечения к административной ответственности.

— За уборку льда и снежных свесов на территориях многоквартирных жилых домов отвечают управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, — сообщил первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов. - Особое внимание нужно уделять очистке от наледи подходов к социальным объектам.

По его словам, в Краснодаре 9945 многоквартирных домов, их обслуживают 249 управляющих компаний и 801 ТСЖ и ЖСК. На них сейчас лежит особая ответственность за жизнь и здоровье жителей.