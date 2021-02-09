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Умер почётный житель Каневского района Анатолий Кузовлев. Герой Труда Кубани, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ скончался на 84-ом году жизни.

Всю свою жизнь он посвятил развитию сельского хозяйства, прошел путь от рабочего до руководителя крупного производства. Под его началом предприятие «Колос» стало известным далеко за пределами края, вошло в число лучших в стране.

– Анатолий Тихонович пользовался высочайшим авторитетом среди аграриев и заслуженным уважением земляков, - выразил соболезнования губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Всегда заботился о родной земле, строил дороги, помогал школам и больницам, возвел первый на Кубани ледовый дворец.

Анатолий Кузовлев родился 4 ноября 1937 года на хуторе Привольный Брюховецкого района в крестьянской семье. Начинал свой профессиональный путь с рядового рабочего-слесаря, затем был главным инженером, управляющим. 35 лет руководил племзаводом «Колос».