На Кубани в аварии пострадали четыре человека

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае в аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в ночь на 9 февраля на трассе Краснодар – Кропоткин, перед виадуком. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

На место аварии в оперативном порядке прибыли инспекторы ДПС, сотрудники 33 пожарно-спасательнои части, медики скорой помощи.

- Специалисты извлекали пострадавших из машин при помощи гидравлического оборудования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Причины ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в аварии с пятью машинами пострадали люди. ДТП произошло на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин.

По предварительной информации, водитель грузовика с цистерной из-за гололеда не справился с управлением и вылетел встречную полосу, где врезался в «ПАЗ». В результате ДТП водитель автобуса погиб, три человека получили ранения.