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В Новороссийске произошел пожар в частном доме. К месту вызова в оперативном порядке были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о происшествии поступило к диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 21:03. Буквально через минуту к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.

- В 21:08, по прибытию к месту первого подразделения установлено, что загорелись вещи в частном доме на улице Холостякова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:08 возгорание было локализовано, в 21:13 - ликвидировано открытое горение. В 21:18 пожар удалось полностью потушить.

К работе привлекались от МЧС России шесть человек личного состава и две единицы техники. В огне никто не пострадал.