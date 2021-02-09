На Кубани бюджет региона на 2021-2023 годы планируется увеличить на 27,5 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае региональный бюджет на 2021-2023 годы планируется увеличить на 27,5 млрд рублей. Это предложение внес губернатор Вениамин Кондратьев. Депутаты ЗСК рассмотрят вопрос на февральской сессии.

– Считаю, что нужно уже сейчас увеличить «вес» многих краевых программ, а значит – сделать больше для развития инфраструктуры Кубани, - сообщил Вениамин Кондратьев. - И такая возможность у нас есть.

По его словам, объем привлеченных банковских кредитов при этом намечено снизить на 10,3 млрд рублей.

Бюджетные средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры. Это значит, что в регионе увеличится финансирование строительства образовательных учреждений и спортивных объектов. Отдельная статья - финансирование мер поддержки инвесторов. Кроме того, часть средств будет направлена на решение проблемы обманутых дольщиков: завершение самых сложных долгостроев.