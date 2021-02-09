В Краснодаре в День знаний намечено открыть четыре новые школы

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В краевом центре 1 сентября намечено открыть четыре новые школы. Сейчас их готовность от 50 до 70%.

— Мы планируем завершить строительство и ввести эти объекты в эксплуатацию заранее, чтобы осталось время решить все вопросы, необходимые для начала учебного года, - директор департамента строительства мэрии Краснодара Артём Аганов.

Так, школа на улице Изобильной построена на 74%. Она рассчитана на 1100 мест. Общеобразовательное учреждение возводят на месте бывшего лагеря «Ивушка» в поселке Российском.

Два новых корпуса — на 400 мест к школе № 46 на улице Гидростроителей и на 300 мест к гимназии № 87 на Бульварном Кольце сдадут в первом полугодии.

Общеобразовательное учреждение на 1100 мест в районе поселка Знаменского-Зеленопольского собираются ввести в эксплуатацию в августе.

Напомним, что в Краснодаре возводят еще четыре школы: на 1875 мест на улице Конгрессной, учебный блок на 250 мест на территории СОШ № 86 на улице Шевченко, в станице Старокорсунской, на 1550 мест в Почтовом микрорайоне и на 1550 мест в поселке Знаменском.

В ближайшие годы эта работа будет продолжена. Сейчас ведется проектирование 13 школ на 14 725 мест.