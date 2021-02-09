В Краснодаре закрыли Сенной рынок

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В краевом центре закрыт Сенной рынок. Его территория опечатана.

- Опечатано без разрешения вскрывать, - говорится в документе, подписанном представителем судебных приставов.

В соцсетях появилась информация, что причиной закрытия стали долги за аренду. Хотя, продавцы говорят, что заранее оплатили торговые места. Но, как оказалось, причина в другом.

«Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.

- Данный объект опечатан на 30 суток по иску МВД, - уточнила представитель пресс-службы. - По ч.2 ст.18.16 КоАП РФ «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности».

В пресс-службе обратили внимание, что рынок закрыт лишь частично: торговые помещения на улице Рашпилевской, 137.