Назван самый зараженный за сутки район Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но несколько дней подряд наблюдается спад заболевших. По данным на 9 февраля за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 179 человек. Самыми зараженными оказались два города и один район.

За 24 часа опасную инфекцию выявили в 25 муниципальных образованиях.

- В Краснодаре 49 пациентов получили положительный результат на COVID-19, в Сочи – 33, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. – Среди районов наибольшую тревогу вызывает Динской – 28 заболевших.

В Выселковском районе подтвердились десять новых случаев ковида, в Темрюкском – девять, в Апшеронском – семь. Пять человек подхватили опасную инфекцию в Белореченском районе, четыре – в Туапсинском, по три – в Геленджике, Кореновском, Абинском, Кущевском, Крыловском и Северском районах.

По два новых случая зафиксировано в Новороссийске, Ейском, Успенском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах. По одному - в Кавказском, Ленинградском, Отрадненском и Павловском, в Анапе и Армавире.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у 35321 человека, в том числе – у 2623 детей. 1627 человек скончались. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превысил 622.

Сейчас 103 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.