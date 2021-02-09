На Кубани стартовал прием заявок от людей с инвалидностью на именные премии губернатора

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал прием документов на соискание именных премий губернатора края для людей с инвалидностью. Это вознаграждение в 100 тыс. рублей.

- Выдвинуть кандидатов могут органы исполнительной власти, администрации муниципалитетов и общественные организации региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Среди претендующих на награждение могут быть волонтеры, творческие личности, ученые и спортсмены.

Наградой отметят людей, которые проявили себя в общественной и волонтерской деятельности, в сферах культуры, литературы, искусства, науки и техники, физической культуры и спорта.

В состав отборочной комиссии вошли представители краевых ведомств и общественных организаций.

Именная премия главы региона вручается ежегодно с 1993 года. В 2020 году ею были удостоены 15 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том шесть - дети.