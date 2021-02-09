На Кубани скончались 17 человек с коронавирусной инфекцией

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае умерли 17 человек с коронавирусной инфекцией. У всех пациентов диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого течения и другие сопутствующие заболевания.

На первом месте, как всегда, Краснодар. В больницах краевого центра скончались семь пациентов от 42 до 64 лет. Это три мужчины и четыре женщины из Краснодара, Кавказского, Курганинского, Динского и Тимашевского районов.

На втором месте – Сочи, где врачи не смогли спасти четырех местных жителей – трех мужчин и одну женщину. Возраст умерших - от 70 до 75 лет. В Новороссийске скончались 64-летняя и 69-летний жители города-героя.

В госпитале Тихорецкого района ушла из жизни 59-летняя женщина, в Анапе - 75-летний местный мужчина. В Темрюкском районе скончался 82-летний пациент, в Курганинском – 81-летний.

- Всего с начала пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 1627 летальных случаев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.