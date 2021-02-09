На Кубани запустили мобильный планетарий для учащихся школ

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае запустили мобильный планетарий для учащихся школ. Региональный проект «Ближе к звездам» создали в краевом Центре детского и юношеского технического творчества. Таким образом, наглядное изучение астрономии стало более доступно.

Школьникам демонстрируют фильмы о «крае» Вселенной, космонавтике, планетах. Их обучают собирать макеты летательных аппаратов и работать с телескопом.

- Пятиметровый купол можно установить на любой площадке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Планетарий рассчитан на 10-15 школьников.

Планетарий презентовали в Центре дополнительного образования Славянска-на-Кубани. Проект объединил 5 тысяч школьников Геленджика, Кавказского, Лабинского и Гулькевичского районов.