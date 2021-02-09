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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерку, на которой обсудили развитие газификации Кубани

Сегодня к голубому топливу подключено более 83процентов Краснодарского края. Это один из самых высоких показателей в России.

- Несмотря на это, часть жителей Кубани все еще остается без важного коммунального ресурса. Населенные пункты, в которые не проведен газ, расположены либо в горной местности, либо на значительном удалении от административных центров. При этом к 2030 году уровень газификации должен быть стопроцентным. Соответствующую задачу поставил Президент России, - сказал Юрий Бурлачко.

За последние шесть лет показатель уровня газификации Кубани вырос на 9 пунктов. Развитие необходимой инфраструктуры ведется посредством трех основных механизмов. К ним относятся региональная программа по развитию ТЭК, которой в этом году на газификацию предусмотрено 310 млн рублей, а также инвестпрограммы газораспределительных организаций и инвестиционная программа ПАО «Газпром».

Она была подписана российской транснациональной энергетической компанией и администрацией Краснодарского края прошлым летом и рассчитана на период до 2025 года. Документом предусмотрено строительство или реконструкция магистральных газопроводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов высокого давления.

С момента реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий удалось построить 520 объектов газоснабжения и провести 2200 погонных километров газопроводов внутри поселений.

Сейчас это одно из самых важных направлений в работе. И при выделении дополнительных финансов из краевого бюджета львиная доля потребностей региона в газе будет удовлетворена.

Депутаты сошлись во мнении, что вопрос финансирования процесса газификации сегодня стоит довольно остро. По итогам планерки они приняли резолюцию, в которой рекомендовали Минфину Кубани совместно с министерством ТЭК и ЖКХ проработать вопрос об увеличении финансирования подпрограммы «Газификация Краснодарского края».