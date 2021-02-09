В кубанском парламенте рассмотрели изменения в Устав края

Фото: ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что 2020 год прошел под знаком обновления основного закона страны. Он отметил, что отличительными особенностями проведенной реформы стало сохранение конституционной стабильности, обновление конституционного регулирования политических, социальных и экономических процессов.

Также Юрий Бурлачко заострил внимание, что, по предварительным подсчетам, на уровне региона предстоит скорректировать порядка 100 законов и базовый документ - Устав Краснодарского края.

Изменениями в Устав в соответствии с обновленными положениями Конституции РФ, в частности, предлагается регламентировать природопользование, сельское хозяйство, вопросы воспитания, образования, науки, культуры, спорта и другие.

В этом ряду также координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита

Рассматриваемые изменения, по сути, коснутся всех сфер жизни и будут способствовать укреплению взаимодействия общественных институтов и государства.

Результатом парламентских слушаний стало решение одобрить рассматриваемый проект закона и поручить профильному комитету ЗСК внести его на рассмотрение очередного пленарного заседания Законодательного Собрания Краснодарского края в первом чтении.