В Сочи закрыли аптеку, работавшую без лицензии

Суд вынес штраф владельцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи аптеку закрыли из-за того, что она работала без лицензии на фармацевтическую деятельность. Прокуратура курорта провела проверку и выявила нарушения. Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд об ограничении деятельности аптеки.

- В ходе проверки выявила грубые нарушения законодательства в ООО «Ультра Фарм», которое реализовывало медицинские препараты в отсутствие необходимой лицензии на фармацевтическую деятельность, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд с доводами прокуратуры согласился.

Кроме того, владельцу аптеки вынесен штраф за осуществление предпринимательской деятельности в сфере фармацевтики без специальной разрешительной документации. Он составил 40 тысяч рублей.