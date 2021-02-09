На Кубани по нацпроекту приведут в порядок четыре свалки мусора

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мусорные полигоны в Анапе, Краснодаре, Славянском районе и Горячем Ключе будут рекультивировать. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Рекультивация неиспользуемых мусорных полигонов — часть реформы по переходу на новую систему обращения с ТКО, - сказал он на встрече с руководителями профильных ведомств, региональными операторами и главами районов.

Для ликвидации старых свалок сейчас готовится проектно-сметная документация. Власти региона рассчитывают войти в программу "Чистая страна" по нацпроекту "Экология" и получить 700 миллионов рублей для реализации планов по уничтожению свалок.

Для этого необходимо предоставить все документы до 1 июня. Вице-губернатору Александру Трембицкому поручено проконтролировать эту работу.