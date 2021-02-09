Орлята создадут авторскую книгу

Фото: пресс-службы Всероссийского детского центра "Орленок"

В рамках программы «Фестиваль детской книги «Читающий «Орленок» во Всероссийском детском центре ребята попробуют себя в роли писателей и иллюстраторов собственных произведений.

Участниками программы стали 248 детей в возрасте 11-16 лет из Приморского края, Астраханской области и Краснодарского края. Они являются победителями олимпиад по литературе и конкурсов по художественному слову.

- Чтение и знакомство с литературой с малых лет развивают в людях способность здраво мыслить, познавать мир вокруг себя на рациональном и чувственном уровнях, а также учиться анализировать происходящее. Именно поэтому данная смена является важной и нужной: ребята смогут познакомиться с историей книжного дела, узнают об устройстве библиотеки. Кроме того, дети проявят себя творчески, поработают с литературным словом, попробуют найти свой авторский слог и почерк, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Орлята примут участие в девяти мастер-классах, где подробнее узнают об авторском ремесле и о том, как создаётся книга.

Каждый участник смены выберет понравившийся литературный жанр и напишет собственное произведение, которое в последующем станет частью авторской книги отряда. Дети полноценно поработают над её созданием: нарисуют иллюстрации, оформят обложку.

- Я в первый раз в «Орленке» и, уверен, эта смена станет ярким воспоминанием! Нас ждёт много событий, связанных с литературой и книжным делом. Я очень люблю читать, больше всего мне нравится научная фантастика. Думаю, что именно этот жанр я выберу для своего произведения в книгу отряда, – поделился впечатлениями участник второй смены Максим Богачев из Астрахани.

В ходе программы ребята также познакомятся с творчеством поэтов и писателей-юбиляров 2021 года, посетят курс креативного мышления, тематический час «Шаг к успеху», занятие «На пути к созданию АРТбука».

По итогам смены каждый ребёнок представит собственное авторское произведение на итоговой выставке «Читаем. Думаем. Творим».

Программа «Фестиваль детской книги «Читающий «Орленок» проходит с 5 по 25 февраля 2021 года.