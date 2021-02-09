«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Тимашевске и Кореновске

Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

«Ростелеком» начал внедрять технологии умного освещения сразу в двух городах Краснодарского края. В Тимашевске и Кореновске устаревшие уличные светильники заменят на энергосберегающие, установят новые приборы учета и подключат их к интеллектуальной системе управления наружным освещением. В июне 2021 года, когда работы по этому проекту будут завершены, общее количество светодиодных фонарей, установленных «Ростелекомом» в 9 муниципалитетах Кубани, превысит 40 тысяч.

- Энергосервисный контракт, который мы заключили с “Ростелекомом”, позволяет полностью модернизировать освещение, не задействуя городской бюджет. Новые лампы светят ярче, служат дольше – до 20 лет, а энергии потребляют гораздо меньше, чем привычные ртутные или натриевые фонари. Это немаловажно в ситуации, когда тарифы на электроэнергию растут с каждым годом. Автоматизированная система уличного освещения с энергосберегающими лампами – по-настоящему выгодное и экономичное решение, позволяющее усовершенствовать работу коммунальной сети города и, в конечном итоге, существенно повысить качество жизни населения, – отметил Николай Панин, глава администрации муниципального образования город Тимашевск.

В Тимашевске появится более 4 300 новых ламп и 100 шкафов управления наружным освещением, а в Кореновске – свыше 2 400 светильников и 86 шкафов. В обоих городах эти элементы объединят и подключат к полностью автоматизированным системам городского освещения. Городские власти смогут контролировать их состояние через интернет с помощью специального интерфейса. Планируется, что интеллектуальные системы освещения сами будет включать и выключать уличные фонари, дистанционно снимать показания приборов учета, отслеживать неисправности в сети и незаконные подключения. Благодаря тому, что данные будут поступать на экраны мониторов в режиме реального времени, диспетчеры смогут оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

- Появление умного освещения – это первый шаг на пути масштабной реконструкции городской инфраструктуры и дальнейшего развития цифровых экосистем города. В перспективе на фонарных столбах можно будет разместить камеры видеонаблюдения, Wi-Fi-модули, датчики состояния дорожного полотна, кнопки вызова экстренной службы 112 и многие другие устройства, – рассказал Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Оба инвестиционных проекта «Ростелекома» по модернизации уличного освещения рассчитаны на 7 лет, основу их доходности составляет экономия энергоресурсов. В результате применения решений национального цифрового провайдера затраты муниципальных бюджетов снизятся на 60 %, что позволит сэкономить от 7 до 8 миллионов киловатт-часов. По окончании срока окупаемости все сэкономленные средства будут поступать в бюджеты обоих городов.