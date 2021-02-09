ВТБ и «Магнит» выпустили более 1,5 млн виртуальных карт для Magnit Pay

ВТБ и «Магнит» подвели первые результаты работы совместно разработанного платежного сервиса Magnit Pay. За полтора месяца работы его активными пользователями стали около 100 000 клиентов «Магнита», при этом свыше 55 000 пользователей добавили карту Magnit Pay в сервисы для бесконтактной офлайн-оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Ежедневно в приложении выпускается около 30 000 виртуальных платежных карт, а их общее число уже составляет около 1,5 млн штук.

Почти половина пользователей Magnit Pay оплачивали с его помощью товары и услуги, приобретенные вне семьи магазинов «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах. Больше всего активных пользователей Magnit Pay – в Москве, а также в регионах Центральной России и на Северном Кавказе.

- Запуск Magnit Pay в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита». Для крупных игроков рынка из разных отраслей это уникальное направление, открывающее новые возможности по привлечению и удержанию миллионов новых клиентов. Первые результаты работы совместного платежного сервиса Магнита и ВТБ доказывают своевременность такого проекта для розничных клиентов в России, – прокомментировал член правления банка ВТБ Святослав Островский.

- Мы довольны первыми итогам работы Magnit Pay, – отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен. – Эти результаты достигнуты без какой-либо маркетинговой поддержки с нашей стороны. Весной мы запустим специальную программу по продвижению сервиса и сможем заметно нарастить аудиторию. У нас большие планы по дальнейшему развитию Magnit Pay, мы хотим сделать финансовый сервис, который будет бесшовно интегрирован в современный покупательский опыт.

Владельцы виртуальных карт более активно покупали и в магазинах «Магнит»: приходили за покупками на 19% чаще, чем остальные участники программы лояльности, а их средний чек был на 4% выше. Участникам программы лояльности в качестве бонуса начисляются дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше.

В ближайшее время в Magnit Pay будет внедрены возможность оплаты QR-кодом на кассе, появятся услуги кредитного брокера. Также в планах – запустить оплату услуг в самом приложении программы лояльности «Магнита»: например, можно будет оплатить услуги связи и пополнить транспортную карту. В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы – заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».

С помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине – онлайн и офлайн, в сети «Магнит» и вне ее. Чтобы получить виртуальную карту, нужно зарегистрироваться в приложении программы лояльности «Магнита». После прохождения упрощенной идентификации в приложении на карте можно держать до 60 000 рублей и тратить до 200 000 рублей в месяц.