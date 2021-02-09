Что подорожало на Кубани в январе

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В Росстате рассказали, какие товары и продукты подорожали на Кубани в январе.

- Инфляция в среднем составила чуть меньше одного процента, - сообщили в ведомстве.

Между тем, продукты подорожали на 1,3 процентов. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5 процентов, услуги выросли в цене на 0,4 процентов.

- Дорожают йогурты, зеленый чай, подсолнечное масло, майонез и икра лососевых рыб, - перечислили в Росстате.

Удивил больше всего рост цен на билеты в кино - сразу на 29, 4 процентов. На 11,1 процент выросли услуги связи, на почти 8 процентов - цены на отдых в Турции и на 7 процентов - цены на курсы вождения.

А занятия фитнесом даже немного подешевели.